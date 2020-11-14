17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çarptı, sekiz yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

Bursa’da ekmek almaktan dönen sekiz yaşındaki Zeynep Aslan’a ehliyetsiz sürücü M.K.’nin (17) kullandığı kamyonet çarptı. Küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Dün Gürsu ilçesinde ekmek alıp evine dönmekte olan Zeynep Arslan’a karşıdan karşıya geçmek istediği sırada, aniden yola çıkan bir kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Zeynep, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Zeynep, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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17 yaşındaki ehilyetsiz sürücü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaldırımdan koşarak yola inen Zeynep’e kamyonetin çarpması yer alıyor.

Öte yandan kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler görenleri ağlattı.