17 yaşındaki Ecem’in katiline ağırlaştırılmış müebbet

Kocaeli’de 17 yaşındaki Ecem Balcı’yı öldürmekten yargılanan 45 yaşındaki Süleyman Kara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Süleyman Kara. (Fotoğraflar: DHA)

Gölcük’te yaşayan Ecem Balcı, geçen yıl 5 Ocak günü kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından anne Esra Ercömert, 14 Ocak günü Kandıra Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atlayarak intihar etti. Anne Ercömert’in cansız bedeni, denizde yapılan aramaların ikinci gününde bulunarak toprağa verildi.

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Balcı’nın izini sürmeye devam eden polis, çocuğun en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara’yla görüştüğünü belirledi. Başka bir suçtan tutuklu bulunan Kara’nın ifadesi alındı. Kara, Ecem’i öldürdüğünü itiraf ederek cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük’ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Balcı’nın cesedi bulundu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, önceki davada verdiği mütalaasını tekrar ederek Kara’nın ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cezalandırılmasını, tutuksuz yargılanan Keziban A., Rıfat Özgür Y., Yusuf K. ve İbrahim D.’nin de ‘suç delillerini gizleme’ suçundan hapis cezasına çaptırılmasını talep etti.

Ecem Balcı

Avukat Aslıhan Şen ilk mütalaaya karşı olduklarını, cinayetin tasarlanarak işlendiğini söyleyerek tüm sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

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Koceli Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin de, “Sanıkların üzerine atılı suçu işlediği sabittir. Gencecik kızın yaşam hakkı alınarak vahşice öldürüldüğü açıktır. Tüm sanıklar hakkında cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak ve herhangi bir indirim uygulanmaksızın belirlenmesini istiyoruz” dedi.

Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı da şunları söyledi: “Bir çocuk kolay yetiştirilmiyor. 17 yaşına gelmiş, ağır hastalık atlatmış güçlü bir çocuğun hiç gözünün yaşına bakmadan kıydılar. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum.”

Sanık avukatı ise asıl katilin dışarıda olduğunu düşündüklerini ve Süleyman Kara’nın ifadesini işkence altında verdiğini savundu.

Mahkeme heyeti, Süleyman Kara’yı ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz yargılanan sanıklara ise altı aya varan cezalar verildi.