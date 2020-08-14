17 yaşındaki Duygu’nun şüpheli ölümü: Erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi

Gaziantep’te, erkek arkadaşı Mehmet K.’nin evinin penceresinden ‘düşen’ 17 yaşındaki Duygu D. yaşamını yitirdi. Mehmet K.. gözaltına alınıp adliyeye sevk edilirken, Duygu D.’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada ise #duyguiçinadalet kampanyası başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

İddiaya göre Duygu D., dün akşam erkek arkadaşı Mehmet K.’nin yaşadığı beş katlı apartmanın dördüncü katındaki evine gitti.

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Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü.

Kanlar içinde kalan Duygu D.’yi gören mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Duygu D.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Polis, Mehmet K.’yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Mehmet K.’nin poliste verdiği ilk ifadesinde, olay anını görmediğini söylediği öğrenildi.

Mehmet K. daha sonra adliyeye sevk edildi.

Mehmet K.’nin kentte ünlü bir iş insanının oğlu olduğu öğrenildi.

Duygu D.’nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayet sonucu mu yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan Mehmet K.’nin 23 Ocak 2019’da ehliyetsiz ve alkollü şekilde otomobil sürerken 35 yaşındaki Zeynep Berna Atay’a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla ilgili yargılamasının devam ettiği öğrenildi.

Sosyal medyada ise Duygu’nun şüpheli ölümü sonrası etkin soruşturma yürütülmesini isteyenler #duyguiçinadalet kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı.