17 yaşındaki çocuk tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdü

Çorum’da Ferdi Kara, parkta tartıştığı 17 yaşındaki Celal D. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay dün saat 22.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi’ndeki parkta yaşandı. Ferdi Kara (19) ile Celal D. arasında çıkan tartışma büyüyünce Celal D., elindeki tüfekle Kara’ya ateş açtı.
Olay yerine giden sağlık görevlileri Kara’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Suç aleti tüfek, parkın yakınında bulunurken olay sonrası kaçan Celal D. ise saklandığı yerde yakalandı.
Gözaltına alınan Celal D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.