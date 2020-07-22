17 yaşındaki çocuk bulundu: ‘Ailemle yaşamak istemiyorum, çok kötü şeyler yaşattılar’

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, geçen pazartesi günü evinden ayrılan 17 yaşındaki D.H., sosyal medya üzerinden video paylaşarak, ailesinden şiddet gördüğü için kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı D.H.’nin bulunması için polis ve jandarma ekipleri çalışma yaparken, sosyal medyada da genç kızın bulunması için etiket açılmıştı.

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D.H. videoda şu ifadeleri kullandı: “Başkalarının yaydığı sahte şeylere inanmayın. Ben asla ailemle yaşamak istemiyorum. Bana çok kötü şeyler yaşattılar. Psikolojik baskı uyguladılar. Çok dayak yedim, jandarmaya gittim. Bu yüzden kendimi kaçmak zorunda hissettim ve kaçtım. Şimdi arkadaşımın evindeyim, güvendeyim. Lütfen sahte şeylere inanmayın.”

Yapılan teknik takip sonucu D.H.’nin Bursa’ya gittiği tespit edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız arkadaşının yanında kalan D.H.’yi kaldığı evden alarak emniyet müdürlüğüne getirdi.