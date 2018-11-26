17 yaşındaki çocuğa ‘yanlışlıkla kolu çarpan’ adam cinsel istismardan suçlu bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolda yürüyen 17 yaşındaki çocuğa kalçasına dokunarak cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan M.Y., duruşmadaki ifadesinde, “Yanlışlıkla kolum çarptı” dedi. Sanığa üç yıl dört ay hapis cezası verildi.

15 Mayıs’ta ırmak kenarında yürüyen G.K.’nın kalçasına dokunan otel çalışanı M.Y., çevredekiler tarafından yakalanarak darp edildikten sonra polise teslim edildi. Soruşturmanın ardından şüpheli hakkında Manavgat başsavcılığı tarafından ‘sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

Reklam

‘Yanlışlıkla kolum çarptı’

Sanık M.Y., savunmasında olay günü ırmak kenarında bulunan bir barda içki içtiğini, daha sonra eve giderken yolunu şaşırdığını belirterek, “Önce çevreyolu yönüne giderken daha sonra geri döndüm. Dönüşte bir bayana yanlışlıkla kolum çarptı. Aslında ben mi ona çarptım yoksa o mu bana çarptı hatırlamıyorum” dedi.

G.K: Ben bağırınca arkasına bile bakmadan yürüdü

Şikayetçi G.K. ise ırmak kenarında üç arkadaşıyla birlikte yürüdüğünü, birinin okul arkadaşlarını görünce durduğunu ve onlarla konuşmaya başladığını anlatarak şöyle devam etti: “Bu sırada ben de durdum. Birisinin kalçama dokunduğunu hissettim. Önce çığlık attım ardından geriye dönüp, sanığı görünce ‘Sen ne yapıyorsun’ diye bağırdım. Bağırınca sanık arkasına bile bakmadan yürüdü. Koşarak peşinden giderek arkadaşlarımla birlikte yakaladık ve polise teslim ettik.”

Reklam

Savcı, sanığın ‘sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme de talebi kabul ederek itiraz yolu açık olmak üzere sanığa üç yıl dört ay hapis cezası verdi.