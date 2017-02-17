Diken

Yaramazlara biraz batar!

17 Şubat 2017

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Economist: Erdoğan, Esad’ı devirmekten vazgeçti

Britanya’nın saygın dergilerinden Economist, Türkiye-Rusya ilişkilerine de yer ayırdığı sayısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirmekten vazgeçtiğini yazdı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...