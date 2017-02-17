17 Şubat 2017

Kendilerine ulaşan anketlerde ‘Hayır’ oyu vereceğini söyleyenlerin fazla olduğunu söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümet kanadından gelen “CHP terör örgütleriyle birlikte yürüyor” sözlerine yanıt verdi: “Acizliklerini gösteriyor. Neden ‘Evet’ dediklerini bu kadar açık söylemiyorlar.”