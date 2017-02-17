17 Şubat 2017

SON HABERLER
15 Temmuz öncesi yaşanan cinsel saldırının savunması: ‘FETÖ’cü sandık
İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı bir köyde gönüllü öğretmenlik yapan altı kadına kaldıkları konteyner evde cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen üç saldırgan suçlamaları reddetti: “‘FETÖ’cü sandık.”
Economist: Erdoğan, Esad’ı devirmekten vazgeçti
Britanya’nın saygın dergilerinden Economist, Türkiye-Rusya ilişkilerine de yer ayırdığı sayısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirmekten vazgeçtiğini yazdı.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 50 milyon TL’lik usulsüzlük nedeniyle kapatılmanın eşiğinde
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, hesaplarındaki usulsüzlükler nedeniyle kapatılmayla karşı karşıya.
SBF’de yeni tasfiye süreci: Saati 17 lira olan doktora derslerine bütçe yetersizmiş
Ankara Üniversitesi, saati 17 TL olan doktora derslerine ‘bütçe yetersizliği’ gerekçesiyle onay vermedi.
Kılıçdaroğlu’na göre AKP ve MHP ‘aciz’ ve ‘panik halinde’: Anketler ‘Hayır’ı gösteriyor
Kendilerine ulaşan anketlerde ‘Hayır’ oyu vereceğini söyleyenlerin fazla olduğunu söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümet kanadından gelen “CHP terör örgütleriyle birlikte yürüyor” sözlerine yanıt verdi: “Acizliklerini gösteriyor. Neden ‘Evet’ dediklerini bu kadar açık söylemiyorlar.”