17 milletvekili belediye başkanı olmak için yarışacak

17 milletvekili 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adayı oldu.

Fotoğraf: Reuters

Dünya’nın haberine göre, AKP’den üç, CHP’den beş, HDP’den altı, İYİ Parti’den iki, bağımsız olarak da bir milletvekili seçimlerde belediye başkanı olmak için yarışacak.

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AKP

TBMM başkanlığı koltuğunu bırakan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım AKP İstanbul büyükşehir belediye başkanı olurken, AKP Ankara’da Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’yi, Aydın’da yine aynı şehrin milletvekili Mustafa Savaş’ı aday gösterdi.

CHP

CHP’de ise Bolu belediye başkan adayı yine aynı ilin milletvekili Tanju Özcan, İzmit belediye başkan adayı Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Bursa Osmangazi belediye başkan adayı Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kahramanmaraş belediye başkan adayı aynı şehrin milletvekili Ali Öztunç, Ordu belediye başkan adayı aynı şehrin milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu.

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HDP ve İYİ Parti

HDP’de ise altı milletvekili yerel seçimlerde adaylığını açıkladı.

Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Kars, Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy Bingöl, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm Kocaeli, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Ankara’nın Çankaya ilçesinden belediye başkanlığı için yarışacak.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, seçim bölgelerinden aday oldu.

Bağımsız Milletvekili Erhan Usta ise Samsun büyükşehir belediye başkanlığı için aday oldu.