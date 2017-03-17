17 Mart 2017

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Akşener’e göre ‘Hayır’ huzur getirecek: Cumhurbaşkanı bir hafta evden çıkmaz
Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener, ‘Hayır’ çıkması durumunda ülkenin ‘huzura kavuşacağını’ savunarak, “Cumhurbaşkanı bir hafta evden çıkmaz” dedi.
Soylu ‘sığınmacılar üzerinden’ gözdağı verdi: Her ay 15 bin mülteci gönderelim de aklınız şaşırsın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arka arkaya gelen iptallerin ardından krizin yaşandığı Hollanda ve Almanya’ya seslendi: “Avrupa’ya her ay 15 bin mülteciyi gönderelim de akılları şaşırsın.”
Tam zamanı şimdi: 48 saatte Venedik
Venedik her zaman güzel, hele de ilkbaharda, sıcaklar bastırmadan… Venedik ruhunu sadece 48 saatte hissedebilmek için olmazsa olmaz mekanlar.
Çavuoğlu dozu artırdı: Nazi döneminde bile böyle bir uygulama olmadı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, krizin odağındaki Hollanda’ya yüklendi: “Nazi döneminde bile böyle bir uygulama olmamıştır.”
Hollanda Yıldırım’ı yalanladı : Özür yok, araştırıyoruz
Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin sözcüsü, Başbakan Binali Yıldırım’ın Hollanda’nın Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel’in gözaltına alınmasından dolayı Hollanda’nın özür dilediğine dair iddiasını reddetti.