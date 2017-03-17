Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

17 Mart 2017

SON HABERLER

Tam zamanı şimdi: 48 saatte Venedik

Venedik her zaman güzel, hele de ilkbaharda, sıcaklar bastırmadan… Venedik ruhunu sadece 48 saatte hissedebilmek için olmazsa olmaz mekanlar.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...