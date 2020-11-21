17 kişilik minibüste 41 tarım işçisi taşıyan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Adana’da 17 kişilik servis minibüsünde 41 tarım işçisi taşıyan ehliyetsiz sürücü ile yolculara para cezası verildi.
Adana-Karataş karayolunun kent merkezi yönünde kurulan polis kontrol noktasında durdurulan 01 MA 0306 plakalı servis minibüsünün sürücüsüne ‘taşıma sınırı üzerinde yolcu almak’, ‘belediyeden alınan izin ve ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak‘, ‘ehliyetsiz araç kullanmak‘ ve ‘araçta teknik değişiklik yapmak’ suçlarından para cezası uygulandı.
Daha fazla yolcu alabilmek için koltuklarının söküldüğü görülen araç 60 gün trafikten men edildi.
41 yolcuya da corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.