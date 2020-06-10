17 kişilik aileden 11 kişiye virüs bulaştı: Ev kısa sürede Covid-19 hastanesine dönüştü

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, üç katlı bir evde yaşayan 17 kişilik Garg ailesinin 11 ferdine corona virüsü bulaştı. Hepsi iyileşti. Bir blogu bulunan Mukul Garg, süreci, “Ev kısa sürede Covid-19 hastanesine dönüştü” diye özetledi.

Fotoğraf: Mukul Garg

Aile fertleri arasında dört aylık bebek de var 90 yaşındaki büyükbaba da. 33 yaşındaki Garg, eşi ve altı ve iki yaşlarındaki çocuklarıyla en üst katta yaşıyor. Büyükanne ve büyükbabasının odası da aynı katta. Alt katlarda ise amcaları ve onların aileleri yaşıyor.

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Sıfır numaralı hasta amcası

Hanelerin yüzde 40’ında birkaç kuşağın bir arada yaşadığı ülkede kalabalık bir aile olarak yaşadıklarını belirten Mukul Garg’ın 57 yaşındaki amcası 24 Nisan’da ateşlendi. Sonra iki kişi daha hastalandı. Garg, “Kalabalık evlerde birden fazla kişinin hastalanması doğal, grip de olabilir panik yapmayayım” diye düşünürken birkaç gün içinde beş kişi de daha Covid-19 belirtisi görüldü.

Evin her yerinden sürekli öksürük sesi yükseliyordu. Amcası mayıs ayında nefes darlığı çekmeye başlayınca hastaneye gittiler. Testi pozitif çıktı. Ve, ailedeki vaka sayısının Mukul Garg dahil 11 olduğu anlaşıldı.

‘Evde herkes hemşire gibiydi’

Garg ve eşi asemptomatik vakalardı. Buna şaşırmadılar ancak 90 yaşındaki dedelerinin de öyle olması herkesi hayrete düşürdü. Virüsün bulaştığı 11 kişiden altının kronik hastalığı bulunduğunu belirten Garg süreci şöyle anlattı: “Mayıs ayı hastalıkla mücadeleyle geçti. Ailenin sıfır numaralı hastası amcamdı. Herkes hemşire gibiydi evde. Whatsapp üzerinden her gün durumumuz takip ediliyordu. Hepimiz evdeydik ama aileden sadece yengem hastanede tedavi oldu. Mayıs ayının ikinci haftasında belirtiler hafifledi. Test sonuçları arka arkaya negatif çıkmaya başladı. Mayısın son haftasında ben dahil üç kişinin testi hala pozitifti. 1 Haziran’da bize üçüncü kez test yapıldı ve negatif çıktı. Kabus sonra erdi.”

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‘Ölsek cenazeye gelirler mi diye düşündük’

Covid-19’dan şüphelendiklerinde bir süre hastaneye gitmeye çekindiklerini, amcası nefes alamayınca gitmek zorunda kaldıklarını aktaran Garg, “Bu süreçte ‘Ölsek cenazemize gelir mi insanlar’ diye düşündüğümüz bile oldu. Çok zor bir süreçti” dedi.

Garg, virüsün nasıl ailesine bulaştığı konusunda ise blogunda şunları yazdı: “Dışarıdan gelen fazla kimseyle temasımız olmadı. Sadece birkaç kez sebze satan bir adamdan sebze aldık. Ondan mı bulaştı bilmiyorum. Ama virüs bir şekilde bizim eve de girdi. Evde birine bulaştı ve sonrasında sayı yükseldi. Çoğu aile daha küçük evlerde yaşıyor. Biz şanslıyız. Evin her katı 250 metrekare ama buna rağmen aile içinde salgına şahit olduk.”

Hindistan altıncı sırada

25 Mart’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya başlanan Hindistan’da geçen ay alınan önlemler esnetildi. Bunun üzerine vakalar artmaya başladı. Uzmanlar, küçük evlerde kalabalık nüfusun yaşamasının da virüsün bulaşmasına neden olduğunu belirtirken 6 Haziran’da, 24 saat içinde 10 bin yeni vaka kayda geçti. Hindistan, en çok vaka bulunan ülkeler sıralamasında altıncı sıraya yükseldi. Bugün itibariyle 276 bin 583 vakanın bulunduğu ülke hala altıncı sırada. 7 bin 745 kişi Covid-19’a yenik düştü.