17 kişi hasta ziyaretine gittiler; uyaran güvenlik görevlisini dövdüler

Şanlıurfa’da, hasta odasındaki kalabalık ziyaretçi grubunu uyaran güvenlik görevlisi, hasta yakınları tarafından dövüldü.
AA’nın haberine göre özel bir hastanenin güvenlik görevlisi, ameliyat olan yakınlarına geçmiş olsun ziyaretine giden kişilerin sayısının fazla olması ve Covid-19 tedbirlerine uyulmaması üzerine uyararak ziyaretçilerin dışarı çıkmasını istedi.
Bunun üzerine hasta odasından çıkan 17 kişi, tartıştıkları güvenlik görevlisini dövdü. O anlar hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay sonrası darp raporu alan güvenlik görevlisi, kendisini döven kişilerden şikayetçi oldu.