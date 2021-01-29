Diken

Yaramazlara biraz batar!

17 kişi hasta ziyaretine gittiler; uyaran güvenlik görevlisini dövdüler

Şanlıurfa’da, hasta odasındaki kalabalık ziyaretçi grubunu uyaran güvenlik görevlisi, hasta yakınları tarafından dövüldü.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre özel bir hastanenin güvenlik görevlisi, ameliyat olan yakınlarına geçmiş olsun ziyaretine giden kişilerin sayısının fazla olması ve Covid-19 tedbirlerine uyulmaması üzerine uyararak ziyaretçilerin dışarı çıkmasını istedi.

Reklam

Bunun üzerine hasta odasından çıkan 17 kişi, tartıştıkları güvenlik görevlisini dövdü. O anlar hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay sonrası darp raporu alan güvenlik görevlisi, kendisini döven kişilerden şikayetçi oldu.

SON HABERLER

Başarı iyi güzel ama mühim olan mutluluk

Başarılı olmak lafı bana biraz karşılıksız geliyor. Başarı göreceli bir kavram. Kime göre, neye göre başarılı? Ama mutlu olmak derseniz, bunu size harika tarif edebilirim.

Gıda federasyonu başkanı: Market baskınları fiyat sorununu çözmeyecek

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, gıda üretim maliyetlerinde sert yükseliş yaşanırken gıda fiyatlarının sabit kalmasının beklenemeyeceğini belirterek, fiyat denetimi için gıda işletmelerine yapılan baskınların sorunu çözemeyeceğini söyledi.