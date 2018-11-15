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Yaramazlara biraz batar!

17 Kasım-7 Aralık: Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul-Ankara yönü kapatılacak

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul-Ankara yönü, viyadüklerde yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle 20 gün ulaşıma kapanıyor.

Fotoğraf: DHA

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği’nin verdiği bilgiye göre yenileme çalışmaları kapsamında otoyol, 17 Kasım’da saat 10.30 itibarıyla ulaşıma kapatılacak.

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Yolun kapatılması nedeniyle ulaşım Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul-Ankara yönü 7 Aralık’ta ulaşıma açılacak.

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