17 Kasım-7 Aralık: Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul-Ankara yönü kapatılacak

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul-Ankara yönü, viyadüklerde yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle 20 gün ulaşıma kapanıyor.
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği’nin verdiği bilgiye göre yenileme çalışmaları kapsamında otoyol, 17 Kasım’da saat 10.30 itibarıyla ulaşıma kapatılacak.
Yolun kapatılması nedeniyle ulaşım Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek.
Viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul-Ankara yönü 7 Aralık’ta ulaşıma açılacak.