17 Haziran 2017

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Elçilik çare arayışında, Erdoğan’ın 12 koruması ABD’ye götürülmeyecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 yakın koruması hakkında ABD’de tutuklama kararı alınmasının ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin karşı hamleye geçtiği öğrenildi.
Dışişlerinden ABD’nin ‘güvenlik uyarısı’ için açıklama: Somut istihbarata dayanmıyor
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nun İstanbul’da Mecidiyeköy çevresi için güvenlik uyarısı yapmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, uyarının somut bir istihbarata dayanmadığını söyledi.
Putin ‘şüpheli’: 15 Temmuz’un arkasında Gülen varsa, ABD önceden haberdardır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’deki 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden ABD istihbarat güçlerinin önceden haberinin olmamasının çok zor olduğunu söyledi.
Darbe girişimi | Eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın teslim oldu
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Topbaş’ın damadı Kavurmacı gözaltına alındı
‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanıp sağlık sorunları gerekçesiyle salıverilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.