Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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17 Haziran 2017


SON HABERLER

Topbaş’ın damadı Kavurmacı gözaltına alındı

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanıp sağlık sorunları gerekçesiyle salıverilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...