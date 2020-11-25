17 futbolcusunun testi pozitif çıkan Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmadı

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK, Covid-19 testi pozitif çıkan 17 futbolcusunun karantina süreci devam ettiği için Ziraat Türkiye Kupası 4. turundaki Altınordu maçına çıkmadı.
AA’nın haberine göre Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda müsabaka öncesinde maçın hakemleri ve Altınordulu futbolcular ısındı. Ancak konuk takımın gelmemesi nedeniyle seremoninin ardından müsabaka, hakem Alper Akarsu tarafından tatil edildi.
Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) karantinadaki 17 oyuncularını akredite etmemesi sebebiyle Altınordu maçına çıkamayacaklarını açıklamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Ekim’de kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı virüs nedeniyle 14’ün altına inerse müsabakanın ertelenmemesine, bu nedenle maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.
Kupanın 3. turunda Covid-19 vakaları nedeniyle Pendikspor maçına çıkamayan Düzcespor, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından hükmen mağlup ilan edilmişti.