17 Eylül’e kadar: Kadıköy-Eminönü seferleri 01.00’e kadar uzatıldı

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Şehir Hatları, 21.00’de biten Eminönü-Kadıköy seferlerinin 01.00’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Her iki hatta da karşılıklı uzatılan seferler kapsamında, Eminönü’den saat 00.50’de, Kadıköy’den saat 01.00’de en son sefer yapılacak.

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Eminönü’den kalkan vapurlar, Karaköy’e uğrayarak seferlerini Kadıköy’de sonlandıracak. Kadıköy’den Karaköy’e saat 21.30’dan itibaren yapılan seferler de önce Eminönü uğramalı şekilde gerçekleşecek.

17 Ağustos’ta başlayacak söz konusu tarife, 17 Eylül’e kadar devam edecek.

Halihazırda Kadıköy-Karaköy seferleri, tatil günleri tarife değişmeyecek şekilde 00.00’a kadar karşılıklı olarak yapılıyor.