Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

17 Eylül’e kadar: Kadıköy-Eminönü seferleri 01.00’e kadar uzatıldı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Şehir Hatları, 21.00’de biten Eminönü-Kadıköy seferlerinin 01.00’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: sehirhatlari.istanbul

Her iki hatta da karşılıklı uzatılan seferler kapsamında, Eminönü’den saat 00.50’de, Kadıköy’den saat 01.00’de en son sefer yapılacak.

Reklam

Eminönü’den kalkan vapurlar, Karaköy’e uğrayarak seferlerini Kadıköy’de sonlandıracak. Kadıköy’den Karaköy’e saat 21.30’dan itibaren yapılan seferler de önce Eminönü uğramalı şekilde gerçekleşecek.

17 Ağustos’ta başlayacak söz konusu tarife, 17 Eylül’e kadar devam edecek.

Halihazırda Kadıköy-Karaköy seferleri, tatil günleri tarife değişmeyecek şekilde 00.00’a kadar karşılıklı olarak yapılıyor.

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

ODTÜ Gökçek’in ‘aç-kapa’ yoluna direniyor: 24 hektar orman yok olur

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, üniversiteden geçmesi planlanan Malazgirt ile Bilkent bulvarlarını birleştirecek 2,1 kilometrelik tünel yolun “aç kapa” yöntemiyle yapılmaması konusunda ısrarlı olduklarını söyledi.

HDP’nin nöbeti İzmir’de: ‘İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir’

HDP’nin Vicdan ve Adalet Nöbeti, son durağı olan İzmir’de yürüyüşle başlarken, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, “İzmir’de olduğumuz için mutluyuz. İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir. İzmir hiçbir zaman genel başkanları, milletvekilleri ve belediye eşbaşkanlarını tutuklayan bir politikaya destek vermedi; kimseye belli bir yaşam tarzı dayatmadı” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...