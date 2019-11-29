17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını belirterek “Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz” dedi.

Fotoğraf: Marcelo Leal, Unsplash

Baka, yazılı açıklamasında, kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasının ardından alımları aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacaklarını kaydetti.

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Koca’nın açıklaması şöyle: “7 bin 525’i hemşire, 2 bin 182’si ebe ve 6 bin 951’i sağlık teknisyeni ve teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız. Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitelerinden takip edilebilir.”