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Yaramazlara biraz batar!

17 bin 498

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 17 bin 498 kişinin ‘FETÖ’yle mücadele kapsamında ihraç edildiğini söyledi.

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Trump’a yakın isimlerden ‘çekilme’ kararına tepki: Sözümüzü tutmalıyız

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yapacağı harekat öncesi bölgedeki ABD askerlerini çekme kararına, ABD yönetiminde kendisine yakın isimler ve Cumhuriyetçilerden tepki geldi. Tepkilerini en açıkça ifade edenler ise Trump’ın en yakınındaki iki parti lideri ile yönetiminde eskiden görev almış isimler oldu.

Kadın cinayetleri: ‘Kuma’yı kabul etmeyen eşi ve kızını öldürdü

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, 11 çocuk babası Bünyamin Solmaz (50), kumayı kabul etmeyen eşi Saime Solmaz (52) ile kızı Keziban Kaya’yı (32) vurarak öldürdü. Saldırıdan sonra kaçan Solmaz, oğlunun evinin yakınındaki mezarlıkta yakalandı. Saime Solmaz’ın kardeşi Mahmut Demir, “Eniştem yakalanmasa can almaya devam edebilirdi” dedi.

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