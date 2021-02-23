17 bin 300 yıllık kanguru resmi: Avustralya’nın en eski kaya sanatı örneği

Avustralyalı bilim insanları, geçmişi günümüzden 17 bin 300 yıl öncesine dayanan, ülkedeki en eski kaya sanatı örneğini keşfetti.

Fotoğraf: Damien Finch

2 metre boyundaki kanguru resmini, ülkenin batısındaki Kimberley bögesinde bir kaya sığınağında bulan ekipten, Melbourne Üniversitesi’nden Damien Finch şunları söyledi: “Günümüz teknolojisini kullanarak inceledik. 17 bin 100-17 bin 500 yıllık olduğunu, kuvvetle muhtemel 17 bin 300 yıl önce resmedilmiş olduğunu düşünüyoruz.”

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Resmin aşı boyasıyla yapıldığı belirtildi.

Ekipte yer alan bir başka isim, Batı Avustralya Üniversitesi’nden Dr. Sven Ouzman, kanguru resmini Güney Doğu Asya’daki adalarda 40 bin yıl öncesine ait kaya resimlerine benzeterek kültürel bir bağlantı olabileceğini ifade etti.

Resimle ilgili ‘Nature Human Behaviour’ adlı bilim dergisinde makale yayımlandı.

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Bu yıl ocak ayında, Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki bir mağarada 45 bin 500 yıl önce çizildiği tahmin edilen, dünyanın bilinen en eski hayvan resmi bulunmuştu.