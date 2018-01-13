17 Aralık ‘zanlısı’ Bayraktar 20 bin kişilik caminin maliyetini ‘düzeltti’: 65 milyon lira

Türkiye’nin en büyük yolsuzluk operasyonu 17-25 Aralık sonrası istifa eden ve hakkında fezleke hazırlanan eski çevre ve şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar, memleketi Trabzon’a yaptıracağı caminin maliyetinin 65 milyon lira olduğunu söyledi.

Bayraktar, 17-25 Aralık sonrası “Ne yaptıysam Başbakan Tayyip Erdoğan’ın emriyle yaptım” deyip istifa etmiş, kısa bir süre sonra ise, “Bu ifademden dolayı liderimden ve dava arkadaşlarımdan özür diliyorum. Sayın başbakanımız 40 yıldır benim davamın lideridir” diyerek ‘manevra’ yapmıştı.

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Bayraktar’ın ‘kara para aklama’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla ABD’de tutuklanan Rıza Sarraf’ın soruşturması devam ederken ABD’ye seyahat ettiği ortaya çıkmış, Bayraktar, “Sarraf’la alakam yok, ABD’ye gittim, başıma iş gelmedi” demişti.

Eski bakanın memleketine yaptıracağı 20 bin kişilik caminin maliyetinin 30 milyon lira olduğu bildirilmişti.

‘Kalanı için Trabzon halkından destek isteyeceğiz’

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’na konuşan Bayraktar, maliyeti ‘düzeltti’: 65 milyon lira.

Caminin finansmanı için Trabzon halkına güvendiklerini söyleyen Bayraktar, derneğin şu anda 3 milyon liraya yakın bütçesinin bulunduğunu aktardı.

Bayraktar şöyle devam etti: “Bu projenin başlaması için gereken rakam. Kalanı için Trabzon halkından destek isteyeceğiz. Onların da destek vereceğine eminiz. Hızla çalışmalara başlamak istiyoruz. Proje çok büyük bir proje ve 2019 yılına yetişmesi mümkün olmaz. Trabzon için yeni bir merkezden bahsediyoruz.”

‘En büyük hayalim’

Hindistan’daki Tac Mahal’i andıracak cami projesi için Bayraktar, 2012 yılında, “En büyük hayalim” demişti.

Camide, açık ve kapalı otopark; piknik ve spor alanları, kaykay pisti, trafik eğitim parkuru, go-kart pisti, çocuk oyun alanları, zemin satranç alanı, alışveriş alanı, süs havuzları, saat kulesi, çay bahçeleri, restoran, kafeterya ve 1461 Şehitleri Müzesi de yer alacak.

Bayraktar bu amaçla Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ni kurdu ve onursal başkanı oldu. 12 kurucusu bulunan derneğin üyeleri arasında Bayraktar’ın oğulları Oğuz ve Hamdi Bayraktar, İrfan Altıner, Kâzım Şengöçgel, Mecit Altıner, Mehmet Atmaca, Mehmet Kıroğlu, Mehmet Öztürk, Vahap Kantıoğlu, Fatma Yılmaz ve Mehmet Eroğlu da var.

Eski bakanın oğlu Oğuz Bayraktar, 17-25 Aralık operasyonunda gözaltına alınmıştı.