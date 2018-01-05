’17 Aralık mesajları’ paylaşan AKP’li yönetici istifa etti

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarına dair 2013’te yaptığı paylaşımlar ortaya çıkan AKP Bolu il başkan vekili Melih Demirci istifa etti.

Yerel medyada Demirci’nin operasyon sırasında sosyal medyada ‘Ve perde açıldı, oyun başladı’ paylaşımını yaptığı, yorum olarak da “Hükümetin yolsuzlukları” ve “Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya başladı” yazdığı haberleştirilmişti.

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Demirci, paylaşımların ulusal basına da yansımasının ardından istifa etti.

AKP’li yönetici, “Nurettin Doğanay ile başlayan ve şahsımla devam eden bu onursuz saldırıları yapanlara hakkımı helal etmediğimin bilinmesini istiyorum” dedi.

Eski il başkanı Doğanay, karşısına başka bir aday çıkmasının ardından kongre iptal edilince geçen günlerde istifa etmişti.