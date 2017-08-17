17 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
28 Şubat sürecinde Meclis’te yaşanan ‘yemin krizi’nin simge ismi Merve Kavakçı, milletvekilliğinin düşürüldüğü tarihten Fazilet Partisi’nin (FP) kapatıldığı güne kadar olan dönemdeki vekil maaşını tazminat olarak alacak.
Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporuna göre ‘eğitimde refah’ sıralamasında 10 üzerinden 0 puanla Meksika’yla birlikte son sırada yer aldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini hedefe oturtan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘tasfiye’ girişiminde bulunduğunu savunarak, “Erdoğan kaybedeceğini gayet net biliyor”
İstanbul Kent Savunması, 17 Ağustos Gölcük depreminin 18’inci yıldönümünde ‘Nereye sığınacağız?’ sloganıyla sosyal medyada kampanya başlattı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümde kendilerini rahatlatacak yasanın ‘eli kulağında’ olduğunu söyledi.