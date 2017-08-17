28 Şubat sürecinde Meclis’te yaşanan ‘yemin krizi’nin simge ismi Merve Kavakçı, milletvekilliğinin düşürüldüğü tarihten Fazilet Partisi’nin (FP) kapatıldığı güne kadar olan dönemdeki vekil maaşını tazminat olarak alacak.