17-25 Aralık’tan sonra terfi eden askerlerin yüzde 80’i ‘FETÖ’den ihraç edilmiş

AKP iktidarına kadar 1985’ten beri 398 asker ‘FETÖ’den ordudan atılırken, bu sayının AKP döneminde iki olduğu ifade edildi.

Ayrıca, hükümet-Cemaat kavgasının gün yüzüne çıktığı, üstü örtülen 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra terfi ettirilen askerlerin yüzde 80’inin ‘FETÖ’den ihraç edildiği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’un haberine göre darbe girişimine dair Ankara’daki çatı iddianame, ‘FETÖ’nün TSK içinde nasıl barınabildiğini ortaya koydu.

Buna göre 1985’ten 2002’de AKP iktidarı başlayana kadar TSK’dan 398 asker ‘FETÖ’ nedeniyle ihraç edilirken, AKP döneminde ise iki astsubay ihraç edildi.

İddianamede, 2013’teki Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) terfi ettirilen askerlerin neredeyse tamamının ‘FETÖ’ üyesi olduğu, 2014 ve 2015 yıllarında albaylıktan tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi ettirilen personelin ise yüzde 80’inin ‘FETÖ’ gerekçesiyle ihraç edildiği belirtildi.

Terfiler dikkat çekiyor

İddianamede, 2014 yılında albaylıktan tuğgeneralliğe-tuğamiralliğe terfi edenlerin yüzde 76’sının TSK’yla ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Bu oranın tümgenerallerde-tümamirallerde yüzde 50 civarında olduğu aktarılan iddianamede, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki ihraçların yüzde 100’ü bulduğu kaydedildi.

2015 yılında ise albaylıktan tuğgeneralliğe-tuğamiralliğe terfi edenlerin yüzde 78’i, tümgeneral ve tümamirallerin 53’ü, havacılarınsa yüzde 100’ünün ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Beş ana başlık

İddianamede ‘FETÖ’nün TSK’daki yapılanması, ‘1980 öncesi dönem’, ‘1980-2000 yılları arasında yürütülen faaliyetler’, ‘2000-2008 TSK içerisinde yerleşme ve yayılma dönemi’, ‘2008- 2014 TSK’yı tamamen ele geçirme ve örgütten olmayanların tasfiye edilmesi’ ve ‘Ocak 2014-Temmuz 2016 TSK içerisindeki mevcudiyetini muhafaza ve darbe hazırlıkları’ başlıklarıyla anlatıldı.

Personel başkanlıkları ‘FETÖ’de

Genelkurmay ve kuvvet personel başkanlıklarının neredeyse tamamının ‘FETÖ’ mensuplarından oluştuğu anlatılan iddianamede şunlar kaydedildi: “Önemli kıta ve karargâhları ele geçirmek isteyen FETÖ’nün TSK’da kadrolaşmasının bir üst evresi, harp akademilerini, buralarda eğitim gören TSK’nın kurmay kadrolarını ele geçirmek olmuştur. Harp akademilerini ele aldığımızda, darbe girişimine fiilen iştirak eden generaller ve kurmay subaylar arasında son 10 yılda harp akademilerinde görev yapmış 50’nin üzerinde personel bulunduğu görülmüştür.”

Atatürkçüler engellendi

İddianamede, 2007’ten itibaren, örgüt üyesi olmayan, ‘Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine bağlı, milli ordu mensubu vatansever askerler’in, kimi zaman asılsız ihbarlar, kimi zaman çeşitli iddialarla, kimi zamansa hukuki dayanaktan yoksun kovuşturma ve soruşturmalarla terfi etmelerinin engellendiği kaydedildi.

‘Siyasi otorite’ye etki

İddianamede, ‘FETÖ’nün siyasi otoriteye etkisi de şöyle anlatıldı: “Son olarak kendisine müzahir elemanların en az bulunduğu 1988 ve daha önceki yıllarda mezun olmuş subayları TSK’dan tasfiye etmek için üç devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir. 2014 yılı YAŞ neticesinde TSK’nın yıllardır süren teamül ve geleneklerine aykırı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu erken neşetli 10 tuğgeneral emsallerinden önce terfi ettirilmiştir. Bu generallerin tamamı şu an ihraç edilmiş veya tutuklu durumdadır.”