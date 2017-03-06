17-25 Aralık tapesi ‘gerçek oldu’: Taşyapı’nın oteline ‘ÇED’ onayı

RIFAT DOĞAN

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17-25 Aralık tapelerine yansıyan dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la Taşyapı’nın sahibi Emraullah Turanlı arasında Etiler’deki huzurevi arazisine otel yapılmasına ilişkin konuşma gerçek oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, otel projesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi.

Projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme ile ilgili resmi süreç geçen 20 Ocak’ta başlatılmıştı. Bakanlık tarafından hazırlanan imar planlarıyla Etiler’deki huzurevi alanı dinleme kayıtlarında talep edildiği gibi ‘otel alanına’ çevrilmişti.

İBB çeşitli gerekçelerle Taşyapı’ya ait projenin planlarını 2006 ile 2011’da altı kez reddetmiş, ardından bakanlık devreye girmişti. 17-25 Aralık soruşturmasının TOKİ dosyasında yer alan tapelerde dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la Taş Yapı’nın sahibi Emrullah Turanlı dinlemeye takılmıştı.

Bu olay, Bayraktar hakkında hazırlanan ve Meclis’e gönderilen fezlekede “Sağlık tesisi yapımı için imar verilen ve Taş Yapı’ya ait olan arsaya, otel yapımı için illegal olarak imar alınması” suçlamasıyla yer aldı.

Dinleme kayıtlarına da yer verilen fezlekede Turanlı, Rumelihisarı Toprakkale Sokak’ta yer alan arsaya otel yapmak için Bakan Bayraktar ve bakanlık bürokratlarından ricacı oluyordu.

Bakanlık ‘ÇED gerekli değildir’ kararını 2 Mart tarihinde verdi.

Proje dosyasına göre 3 bin 182 metrekarelik alan üzerine 2 bin 534 metrekare taban alanında toplam 29 bin 932 inşaat yapılacak. Proje altı bodrum kat, bir zemin kat ve yedi normal kattan oluşuyor.

Şirketin sunduğu dosyaya göre altı bodrum kata ayrı ayrı havuz, toplantı salonu, otopark, kahvaltı salonu, hamam ve fitness benzeri oluşumlar yapılacak. Zemin katta ofis, toplantı odası ve kafe, yedi normal katta da odalar yer alacak. Çatı katında ise teras ve açık havuz olacak.