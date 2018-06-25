Edirne’de üç kızına cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunan 48 yaşındaki T.G.’ye toplamda 168 yıl dokuz ay hapis cezası verildi.
Yaramazlara biraz batar!
Edirne’de üç kızına cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunan 48 yaşındaki T.G.’ye toplamda 168 yıl dokuz ay hapis cezası verildi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olağanüstü hali kaldırma çağrısı yaptı. Maas, bunun ikili ilişkilerin düzelmesinde ‘önemli bir adım’ olacağını söyledi.
1- İstanbul’da resmi sonuçlar: Erdoğan İnce’ye 1 milyon, AKP CHP’ye 1,5 milyon fark attı İstanbul İl Seçim Kurulu, kesin olmayan resmi sonuçları açıkladı. Milletvekilliği: AKP yüzde 42,54, CHP 22,67, HDP 11,62, MHP 11,11, İYİ Parti 9,97, SP 1,35 Cumhurbaşkanlığı | AA: Erdoğan’ın oy oranı yüzde 52.58 2- Almanya’dan seçim sonrası ilk çağrı: OHAL’i kaldırın […]
Yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla Kahramanmaraş’ta İYİ Parti’nin kazandığı tek milletvekilliği CHP’ye geçti.
Kimbilir, tüm bunların belki bir sebebi vardır, altında yatan bilmediğimiz bir şey vardır, ama peşinden gidenlerin böylesi bir iletişimi hak etmediği kesin.
Hem cumhurbaşkanı hem de Meclis seçiminde umduğunu bulamayan CHP 26 Haziran’da toplanıyor. Seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ kazandı. CHP geçen seçime göre yüzde 3 oy kaybetti. CHP’nin adayı Muharrem İnce ise umduğu gibi ikinci tura kalamadı. Genel merkeze yönelik eleştiriler sürerken bir toplantı haberi geldi. CNN Türk’ün […]