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Yaramazlara biraz batar!

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Edirne’de üç kızına cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunan 48 yaşındaki T.G.’ye toplamda 168 yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

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