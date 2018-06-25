Hem cumhurbaşkanı hem de Meclis seçiminde umduğunu bulamayan CHP 26 Haziran’da toplanıyor. Seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ kazandı. CHP geçen seçime göre yüzde 3 oy kaybetti. CHP’nin adayı Muharrem İnce ise umduğu gibi ikinci tura kalamadı. Genel merkeze yönelik eleştiriler sürerken bir toplantı haberi geldi. CNN Türk’ün […]