İstanbul’da gökdelen sayısı.
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‘FETÖ firarisi’ 74 sanık daha ‘arananlar’ listesinde: Başlarına 67 milyon lira ödül
Aralarında ‘FETÖ firarisi’ generallerin de bulunduğu 490 eski askerden 74’ü daha İçişleri Bakanlığı’nın ‘terörden arananlar listesi’ne eklendi.
Rapor: Dünya nüfusu bu yıl internette ‘1.2 milyar yıl’ geçirecek
Yeni bir rapora göre dünya nüfusu 2019’da 1.2 milyar yıllık süreden fazlasını internette geçirecek.
HDP, Gaziantep’te DSP adayı Celal Doğan’ı destekleyecek
HDP, Demokratik Sol Parti’den (DSP) Gaziantep adayı gösterilen Celal Doğan’a destek vereceğini açıkladı.
CHP kulisi: Yavaş’ın Etimesgut için önerdiği Nazlıaka, Kılıçdaroğlu’yla görüştü
CHP’de, partiden ihraç edilen eski Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka’nın partiden Ankara Etimesgut belediye başkan adayı gösterilmesi gündeme geldi.
‘Palu ailesi’ne dava: Damat Tuncer Ustael’in cinayetten ağır müebbeti istendi
Kocaeli’de Meryem Tanhal’ın öldürülmesine ilişkin ‘Palu ailesi’ hakkında süren soruşturmada sona gelindi. İddianamede, baş şüpheli konumundaki damat Tuncer Ustael’e ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.