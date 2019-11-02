1600 yıl önce kaybedilen altın yüzük gün ışığına çıktı

İngiltere’deki, Colchester Müzesi, Essex bölgesindeki bir tarlada, 1600 yıl önce ‘kaybedilen’ bir yüzüğün bulunduğunu, müzede sergileneceğini açıkladı.

Fotoğraf: Colchester ve Ipswich Müzeleri

Müzeden Sophie Flynn, 300 ila 399 yılları arasında kaybedildiği düşünülen altın yüzüğün Kasım 2017’de bir çiftçinin tarlasında dedektörle arama yapılırken bulunduğunu söyledi.

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İncelemeler sonucunda hangi döneme ait olduğu saptanan, ametist taşı bulunan yüzüğün Britanya’daki Roma hakimiyetinin son yıllarından kalma olduğunu söyleyen Flynn, “Hazineye ait kültür varlıklarına dahil edildi” dedi.

“Genç bir kız veya kadına ait olduğunu düşünüyoruz. Yüz yıllar önce bu bölgede düşürmüş, kaybetmiş olmalı” diyen Flynn, o dönemde bölgede mücevherler üretildiğini ancak bu yüzüğün bu yüzüğün başka bir bölgeden alınmış olabileceğini söyledi.