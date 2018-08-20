160 binlik Bodrum’un nüfusu tatilcilerle 2 milyona yaklaştı

En gözde turizm yerlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenler nedeniyle ilçede adeta adım atacak yer kalmadı.

Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Kocadon, 164 bin 158 kişi olan ilçe nüfusunun gelen tatilcilerle birlikte 2 milyona yaklaştığını söyledi.

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Kurban Bayramı’nda dokuz günlük tatil nedeniyle yurdun dört bir tarafından Bodrum’a akın akın gelen yerli turistler, tesisleri doldurdu. Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerdeki birçok gurbetçi vatandaş da Bodrum’u tercih etti. İlçede plajlar ve havuz başları tamamen doldu.

Şehir merkezindeki Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası plajlarında yer bulamayanlar araçlarla Torba, Bitez, Yalıkavak ve Turgutreis mahallelerindeki plajlara yöneldi.

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Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, “Sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerden değil yurdun dört bir yanından tatilcilerimiz var. Anadolu’dan gelen yerli halkımız Bodrum’u, bizleri yalnız bırakmadı. Tüm ekiplerimizle emniyet güçlerimizle seferber olduk. 24 saat alarma geçtik. İlçenin nüfusu şu anda 2 milyona yaklaştı” dedi.