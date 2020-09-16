16 yıl önce işlenen cinayetler, soyağacı sitesi sayesinde aydınlatıldı

İsveç’te, 16 yıldır aydınlatılamayan iki cinayet, şüphelinin DNA’sının soyağacı sitelerindeki örneklerle eşleşmesi sonucunda çözüldü. 37 yaşındaki Daniel Nyqvist, 2004’te iki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

Fotoğraf: Reuters

56 yaşındaki bir kadın ve sekiz yaşındaki bir çocuk, 2004 yılında Linkoping kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

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Olay yerinde salgırganın DNA örneği olmasına rağmen ülkede şok etkisi yaratan saldırının kim tarafından düzenlendiği ve neden böyle bir saldırıya kalkıştığı çözülemedi.

Görgü şahitleri, saldırganın sarışın olduğunu söyledi, polis olay yerindeki bıçaktan DNA örneği aldı. ABD Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) yardım istendi ancak suçlu bulunamadı.

Saldırı, eski başbakanlardan Olof Palme’nin 1986’da suikasta kurban gitmesinden sonra en çok konuşulan ve gizemini koruyan ikinci soruşturmaya konu olarak kayıtlara geçti.

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Polise karşılaştırma yetkisi

Ocak 2019’da, insanların uzak akrabalarını veya izini kaybettikleri yakınlarını bulmak için başvurduğu soyağacı sitelerine yüklenen DNA kayıtlarının polis tarafından kullanmasına izin veren yasal düzenleme yapıldı. Ve saldırının ardındaki sır perdesi aralandı. 2004’teki bıçaklı saldırıyı soruşturan ekip yeniden harekete geçti.

Soruşturma dosyasındaki DNA örneği, farklı test şirketlerinin DNA veri dosyalarının karşılaştırıldığı çevrimiçi hizmet ‘GEDmatch’ ve ‘Family Tree’ (Soyağacı) adlı sitelerdeki DNA örnekleriyle karşılaştırıldı.

Olay yerinden alınan örneğin sitelerdeki DNA örneğiyle eşleşmesi sonucunda Daniel Nyqvist’in adına ulaşıldı. Nyqvist, haziran ayında tutuklandı ve yeniden DNA örneği alınıp olay yerinde bulunan örnekle karşılaştırıldı. Yüzde yüz uyumluydu.

Saldırıyı düzenlediğinde 21 yaşında olan Nyqvist kadını ve çocuğu bıçakladığını itiraf etti ve cinayetten yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Sağlık kontrolü sonrasında, Nyqvist’in psikiyatrik bozukluğu olduğu ve saldırıyı düzenlediği zamanda aynı sorunlardan musdarip olduğu, dava sonucunda hüküm giymesi halinde bir kliniğe sevk edileceği belirtildi.

Avukatı Johan Ritzer, müvekkilinin iki kişiye saldırdığını itiraf etse de planlı cinayet işlediği iddialarını reddettiğini belirterek taksirle adam öldürme suçundan yargılanmasını talep etti.