16 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

Trabzon’da, 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olarak yakalanan kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre 28 Mayıs 2005’te Akçaabat ilçesine bağlı Kuruçam köyünde yalnız yaşayan Fatime Balcı’nın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, dört aydır süren araştırmalar sonucu alınan ifadeler, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu cinayeti işlediği yönünde deliller elde edilen Hüday Balcı (34) gözaltına alındı.

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Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.

Savcılık sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden zanlının, Balcı’nın evine hırsızlık amacıyla girdiğini söylediği öğrenildi.