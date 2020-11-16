16 yaşındaki liseli, babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltında: Annesine şiddet uygulamış

Hatay’ın Samandağ ilçesinde annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen 16 yaşındaki lise öğrencisi gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre Cemal Gürsel Mahallesi’nde yaşayan Rimon T. (46) eşine evde şiddet uyguladı. Bunun üzerine tartıştığı oğlu M.T. mutfaktan bıçak alarak babasını yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Rimon T., 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; kurtarılamadı.
Polis M.T.’yi gözaltına aldı.