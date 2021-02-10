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Yaramazlara biraz batar!

16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Oktay U., sokak ortasında tartıştığı 16 yaşındaki kızı H.U.’yu boğazından bıçakladı.

Fotoğraf: DHA

Olay, öğle saatlerinde İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.’yu bıçakla boğazından yaraladı.

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Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Adam, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

H.U. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyata alındı. 

Emniyete götürülen Oktay U.’nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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