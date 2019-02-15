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Yaramazlara biraz batar!

16 yaşındaki kız babasını bıçaklayıp öldürdü

Ankara’da 16 yaşındaki Berfin Ö., 55 yaşındaki babası İlhami Ö.’yü, bıçaklayarak öldürdü. 

Cinayetin işlendiği ev. Fotoğraf: DHA

Olay, saat 00.15 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi’inde meydana geldi. İlhami Ö., ailevi problemler nedeniyle kızı Berfin Ö.’yle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın sonunda Berfin Ö., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla babasını yaraladı.

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Olay anında evde bulunan İlhami Ö.’nün imam nikahı kıyarak birlikte yaşadığı Dilek C.’nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlhami Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis evde yaptığı incelemenin ardından Berfin Ö.’yü suç aletiyle bıçakla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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