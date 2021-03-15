16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Baba ve anne dahil dört kişi tutuklandı

Sakarya’da zihinsel engelli 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen babası, iki amcası ile sevgilisi olarak bildirilen kişi ve bildiği halde istismara göz yumduğu öne sürülen anne tutuklandı.

Fotoğraf: Serra Akcan / gorselarsiv.org

İddiaya göre, Y.Y. isimli çocuğuna babası H.Y. (42) ve amcaları A.Y. ile H.Y. cinsel istismarda bulunmasının duyulmaması için anne F.Y. istismara göz yumdu.

Reklam

Ardından çocuğun sevgilisi olduğu öne sürülen U.K. de Y.Y.’ye, çektiği müstehcen fotoğraflarla tehdit ederek istismarda bulundu.

Olayın kulaktan kulağa yayılmaya başlamasının ardından bir vatandaş polise isimsiz ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Ferizli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Anne F.Y., baba H.Y., amcaları A.Y. ve H.Y. ile U.K. gözaltına alındı.

Reklam

Y.Y. ise koruma altına alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba H.Y ve iki amca cinsel istismar, U.K., şantaj ve cinsel istismar, anne F.Y. ise zihinsel engelli kızına yapılan cinsel istismara göz yumduğu gerekçesiyle tutuklandı.