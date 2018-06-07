16 trilyonda bir ihtimal: Fransa’daki loto talihlisi ikinci kez 1 milyon avro kazandı

Fransa’da yaşayan loto talihlisi, ‘Benim milyonum’ adlı sayısal loto oyununu iki yıldan kısa süre sonra ikinci kez kazandı. Matematikçilere göre bu ölçüde bir şans 16 trilyonda bir ihtimal.

BBC Türkçe’nin haberine göre, adı açıklanmayan talihli ilk bir milyon avro ödülü Kasım 2016’da kazandı ve sonrasında her hafta sayısal loto oynamaya devam etti. Geçen ay da ikinci kez bir milyon avro kazandı.

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Talihli adama kazanan bileti satan bakkal, talihlinin kazandığını öğrenince “Sanırım kazanmaya alıştı” diye konuştu. Fransız medyasına göre, iki kez ödül kazanan talihli sayısal loto oynamaya devam edecek.

Geçen ay da Avustralyalı bir oyuncu haftada iki kez sayısal loto kazanıp iki kez 1 milyon Avustralya doları ikramiye almıştı.