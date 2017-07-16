16 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Türkiye’deki stadyumlarda taraftarların İzmir Marşı söylemesini eleştirip, Konya’da söylenmemesiyle de övündü.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ankara’dan İstanbul’a 25 günlük yürüyüşün ardından Maltepe’de büyük bir mitingle son bulan Adalet Yürüyüşü’ne desteğin yüzde 60 düzeyinde olduğunu söyledi.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in iki damadı ve korumasıyla birlikte İzmir Alaçatı’daki restoranını bastığı Selahattin Aydoğdu, “Başına ne geleceğini bildiği için kaçtı. Erkek adam kaçmaz ama ben ona erkek demiyorum. Gördüğüm yerde onu döveceğim” dedi.
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun darbe girişimi gecesi evinde kalmasıyla ilgili yeniden başlatılan tartışmaya dair, Kılıçdaroğlu’nun saklanmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Darbe girişiminin birinci yıldönümünde Ankara’daki Şehitler Abidesi’ni açan Erdoğan, köprüdeki konuşmasında olduğu gibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenmeye devam etti.