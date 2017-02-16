16 Şubat 2017

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Lehte ilk karar: Yargıç Berman, Sarraf’ın avukatlarının azledilmesi talebini reddetti
New York’ta ABD’yi dolandırma, İran yaptırımlarını ihlal, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından 75 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan, üstü örtülen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf soruşturmasında, ilk kez Sarraf lehine bir karar alındı.
‘Başarısız olursak iç savaşa hazır olun’ diyen AKP yöneticisine istifa çağrısı
AKP, ‘Referandumda başarısız olursak iç savaşa hazır olun’ diyen partisinin Manisa teşkilatı başkan yardımcısı Ozan Erdem’in istifasını istedi.
‘Gizli hizmet giderleri’: Örtülü ödenekten yılın ilk ayında 163 milyon lira harcandı
Giderleri gizli tutulan örtülü ödenekten yılın ilk ayında 163.8 milyon TL harcama yapıldı.
Reina saldırganı Masharipov’un imam nikahlı eşinin 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı
İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’daki saldırıyı gerçekleştiren Abdülkadir Masharipov’un imam nikahlı eşinin bir buçuk aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Betül Celep’in eylemi 24. gününde: KHK ile atılan insanlar büyük trajedi yaşıyor
Karar Hükmünde Kararname (KHK) ile atılanlardan biri de İstanbul Kalkınma Ajansı çalışanı Betül Celep. Celep, 6 Ocak’ta işine son verildiğinden bu yana Kadıköy’deki Kalkedon Meydanı’nda tek başına 13.00-19.00 saatleri arasında ‘direniyor’.