16 milyar getirecek: ‘Varlık barışı’ Meclis’te kabul edildi

Yurt dışından para, altın ve döviz getirenlere kolaylık sağlayacak ‘varlık barışı’ Meclis’te kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen önergeyle, yurt dışındaki varlıklarını 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka ya da aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Bu kişiler yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi 31 Aralık 2018 tarihine kadar beyan edip ödeyecekler.

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Ancak, 31 Temmuz 2018’e kadar bu varlıklarını getirenler ise vergiden muaf olacak. Bu kapsamda ödenen vergi hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecek.

‘Varlık barışı’ yurt içinde kayıtlı olmayan mal varlıklarını da içeriyor.