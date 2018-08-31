16 milyar bekleniyordu: ‘Varlık barışı’ düzenlemesi altı ay uzatıldı

Yurt dışından para, altın ve döviz getirenlere kolaylık sağlayacak ‘varlık barışı’ düzenlemesi altı ay uzatıldı.

Konuya ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Buna göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un ilgili maddesinde süre uzatıldı.

Buna göre, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin yurt dışında satışından doğan kazançları, iştirak kazançları ve yurt dışında bulunan iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari kazançlarının vergiden istisna edilmesine yönelik süre 31 Ekim 2018’den 30 Nisan 2019’a kadar, kazançların Türkiye’ye transfer edilme tarihi ise 31 Aralık 2018’den 30 Haziran 2019’a kadar uzatıldı.

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Düzenlemeyle en az 16 milyar liralık bir bütçe geliri yaratılması hedefleniyordu.

Son olarak, ‘varlık barışı’na ilişkin yapılan düzenlemeyle, yurt dışından başka kişi ya da şirketlerin yaptığı para transferleri hesabına nakledilenler de dahil edildi.