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Yaramazlara biraz batar!

16 Mart’ta: ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’dan ilk uzun fragman

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Yayınlandığı dönemde yarattığı ruhla ciddi bir takipçi kitlesi edinen radyo programı ‘Kaybedenler Kulübü’nün ikinci sinema filmi ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’dan ilk uzun fragman yayınlandı.

Kaan Çaydamlı ve Mete Avunduk’un uzun yıllar Kent FM’de dinleyiciyle buluşturduğu ‘Kaybedenler Kulübü’nün aynı adla uyarlanan ilk filmi, 25 Mart 2011’de gösterime girmiş ve toplam 25 hafta gösterimde kaldığı salonlarda 485 bin 580 kişi tarafından izlenmişti.

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Tolga Örnek’in yönettiği filmde Çaydamlı’yı Nejat İşler, Avunduk’u ise Yiğit Özşener canlandırmıştı.

İşler ve Özşener’in yer aldığı ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’nın yönetmeni Mehmet Ada Öztekin. Film, 16 Mart’ta vizyonda.

Kalabalık bir Olimpos tatilinin sonunda motorlarıyla İstanbul’a dönen ikilinin hikayesini merkeze alan filmde, Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya da rol alıyor.

Bir yol hikayesi: ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’dan ikinci fragman

‘Standart’: Unutulmaz radyo programı ‘Kaybedenler Kulübü’nden ikinci film geliyor

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