16 Mart 2017

Evi basılarak bir polis silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın ölümüyle ilgili davada karar duruşması 17 Mart Cuma (yarın). Dilek’in ailesi, savcının davaya ilişkin mütalaasına isyan ediyor ve “Savcı bizi suçlu çıkardı” diyor. Acılı aile “Bu dava böyle bitmeyecek” sözleriyle adalet arayışlarının süreceğini belirtiyor.