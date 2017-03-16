16 Mart 2017

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Pentagon noktayı koydu: Rakka operasyonuna Kürtler kesin olarak katılacak
IŞİD’e karşı yürütülen operasyonun ABD’li sözcüsü Albay John Dorrian, Rakka operasyonunda Kürtlerin kesin olarak bulunacağını, Türkiye’nin rolünün ise halen görüşülmekte olduğunu söyledi.
Bahçeli’den hükümetin ‘sığınmacı kozu’na: Onları silah olarak kullanmak insani değil
MHP lideri Devlet Bahçeli, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan geri kabul anlaşmasının, Avrupa ülkeleriyle yaşanan diplomatik krizde ‘koz’ olarak kullanmasını eleştirdi: ‘İnsani değil.’
Economist: Erdoğan, insan hakları ve demokrasi dersi verecek konumda değil
Britanya’nın haftalık yayın organlarından The Economist, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazı Avrupa ülkelerine yaptığı ‘Nazi’ yakıştırmasına, “Erdoğan’ın hükümeti kimseye insan hakları ve demokrasi dersi verecek konumda değil” yorumunu yaptı.
Dilek Doğan’ın ailesi: Bu dava böyle bitmeyecek
Evi basılarak bir polis silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın ölümüyle ilgili davada karar duruşması 17 Mart Cuma (yarın). Dilek’in ailesi, savcının davaya ilişkin mütalaasına isyan ediyor ve “Savcı bizi suçlu çıkardı” diyor. Acılı aile “Bu dava böyle bitmeyecek” sözleriyle adalet arayışlarının süreceğini belirtiyor.
Yürütmesi durduruldu: Trump’ın yenilenmiş ‘vize yasağı’ da mahkemeye takıldı
ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk versiyonu mahkemeye takılan ‘vize yasağının’ ikincisi yürürlüğe girdikten birkaç saat içinde yine hukuka takıldı.