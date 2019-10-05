16 kişiye 10 bin lira karşılığında sahte ‘engelli’ raporu almışlar

Konya’da 16 kişiye sahte ‘engelli’ raporu aldırdığı öne sürülen suç çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden altısı tutuklandı. Teknik takipte, şifreli konuşan şüphelilerin karşılığında 10 bin lira aldıkları sağlık raporu yerine ‘cam balkon’ ifadesini kullandıkları saptandı.

Fotoğraf: DHA

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kadınhanı ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’nde çalışan Süleyman B.’nin, bazı kişilerin sahte rapor almasını sağladığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, Süleyman B.’nin, 2016’da bir kamu hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışırken sahte rapor düzenlediği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra tahliye olan Harun İ.’nin liderliğini yaptığı şebekeyle ortak hareket ettiğini belirledi.

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Polisin operasyonu sonucunda gözaltına alınan 22 şüphelilerden altısı polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden altısı mahkemece tutuklandı. 10’u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Raporlar iptal edildi

Şebeke üyelerinin, rapor alacak kişilerin tahlil ve tetkiklerinin normal seviyenin üstünde görünmesi için, bu kişilere şekerli su içmeleri, doktorların her sorusuna olumsuz yanıt vermelerini söyleyerek yönlendirdikleri belirtildi. Bazı tahlil ve tetkik sonuçlarında ise ‘oynama’ yaptıkları iddia edildi.

16 kişinin sağlık kurul raporları iptal edildi. Bu kişiler yeniden heyete gönderildi ve engellilik oranları değişti. Şebeke tarafından rapor aldırılan bir kişinin yüzde 51 olan engel oranı yüzde 9’a, yüzde 60 olan bir kişinin engel oranı ise yüzde 15’e düşürüldü.