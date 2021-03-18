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Yaramazlara biraz batar!

16 kentte ‘FETÖ’ operasyonu: 75 kişiye gözaltı kararı

İstanbul dahil 16 kentte ‘FETÖ’nün emniyet yapılanması’nda bulunduğu öne sürülen 75 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Gözaltı kararı çıkarılanların, kamuoyunda ‘Poyrazköy 1-2’, ‘Amirallere Suikast 1-2’ ve ‘Kafes Eylem Planı’ gibi ‘kumpas soruşturmaları’nın dava dosyalarının hazırlanma aşamasında çalıştığı kaydedildi.

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Terörle mücadele polisi, eskiden Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 67’si ihraç, yedisi halen görevde, biri de emekli toplam 75 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

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