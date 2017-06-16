16 Haziran 2017

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HSYK’nın elini çekmediği MİT TIR’ları davası: Heyet sürekli değişti, son hakim 10 aylıktı
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu MİT TIR’ları belgelerini verdiği gerekçesiyle ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıla mahkum eden mahkeme heyeti tartışmaların odağında.
ABD’den Erdoğan’ın korumalarına: İfade özgürlüğünü bastıranlara hoşgörü yok
ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretindeki kavgaya karışan 12 koruması hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına ilişkin, “ABD’nin yasal ifade özgürlüğünü bastırmak için gözdağı ve şiddete başvuran kişilere hoşgörü göstermediği şeklinde net mesaj veriyor” dedi.
Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’nin ‘gözdağı’na kısa yanıt: Onun da adalate ihtiyacı olacak
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştirip ‘gözdağı’ veren MHP lideri Devlet Bahçeli’ye kısa bir yanıt verdi: “Onun da adalete ihtiyacı olur.”
Berberoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na mektup: Mücadelem sürecek, vatan nöbetindeyim
MİT TIR’ları belgelerini gazeteci Can Dündar’a verdiği iddiasıyla 25 yıl hapse çarptırılıp tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazdı.
Korumalara tutuklama kararı çıkmasının ardından ABD büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretindeki kavgaya karışan 12 koruması hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından Amerikan elçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak ‘uyarı’ yapıldı.