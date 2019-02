16 eyaletten Trump’a dava: O duvar bizim paramızla yapılamaz

ABD’de 16 eyalet, Meksika sınırına örülecek duvarın finansmanı için ilan edilen ‘ulusal acil durum’un kaldırılması için mahkemeye başvurdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın yetkilerini kötüye kullandığını savunan eyaletlerin başında Kaliforniya geliyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sputnik’te yer alan habere göre, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia ve Michigan eyaletleri Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

Reklam

Maryland dışında tüm bu eyaletlerin valisi Demokrat ve belediye meclislerinde de Demokratların çoğunlukta. Sadece Maryland’de Cumhuriyetçi vali görev yapıyor. Eyaletler, duvar inşasının milyonlarca dolara mal olacağını ve ABD ekonomisine zarar vereceğini savunuyor.

Trump eyaletlerin gelirlerini yağmalıyor

Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra şunları söyledi: “Başkan Trump’ın, Kongre’nin kanuni bir şekilde eyaletlerimizde yaşayan insanlara aktarmış olduğu vergi gelirlerini tek taraflı olarak yağmalamasına dur demek için dava açıyoruz. Çoğumuz için, başkanlık ofisi bir tiyatro salonu değil.”

Reklam

Çevreci bir grup da dava açtı

Habere göre bu başvuru eyaletlerin Trump’a açtığı ilk dava değil. Teksas eyaletinden çevreci bir grup ve üç mülk sahibi de ‘ulusal acil durum’ ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle cuma günü Trump aleyhine dava açmıştı.

Trump’ın en büyük seçim vaatlerinden ‘Meksika duvarı’na ayrılan fon için Demokratların onay vermemesi nedeniyle ABD hükümeti 35 gün kapalı kalmıştı. Kongre hükümetin açılması için duvara 1.4 milyar dolar bütçe ayırmayı öngören tasarıyı onaylamıştı. Fakat Trump’ın ‘ulasal acil durum’ ilanıyla bu bütçe 6.7 milyar dolara kadar çıkabiliyor.