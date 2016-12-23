16 askerin öldüğü saldırıların perde arkası: IŞİD bombalı araçlar kullanmış

‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda El Bab’ın alınmasına yönelik başlatılan operasyonda IŞİD’lilerin saldırdığı 16 askerin nasıl hayatını kaybettiğinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, El Bab’ın dış mahallelerinde konuşlanan Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) ve komando timleri kentin batı kesiminde Şeyh Akil Tepesi’nde IŞİD’in cephanelik olarak kullandığı eski şehir hastanesini almak üzere harekete geçti. IŞİD’in yığınak yaptığı hastanenin bulunduğu Şeyh Akil Tepesi’ne sızan Özel Kuvvetler bölgenin bir kesimini kontrol altına aldı.

Ancak çarşamba sabahı IŞİD önce bölgeyi yoğun havan, uçaksavar ve makineli tüfek atışına tuttu. Havan mermileriyle dört asker hayatını kaybetti.

Ardından öğlen bastıran yoğun sis ve karda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. IŞİD bombalı araçla Özel Kuvvetler’in olduğu bölgeye sızdı, patlamada beş asker daha hayatını kaybetti.

Bölgeye takviyeye giden komando timlerine iki yerde daha bombalı araç saldırısı düzenlendi. Bu saldırılarda da beş asker hayatını kaybetti. Dün de iki askerin daha hayatını kaybetmesinin ardından iki gün içinde yaşamını yitiren askerlerin sayısı 16’ya yükseldi.

Böylece Fırat Kalkanı harekatının başlamasından bu yana yaşamını yitiren askerlerin sayısı ise 37’ye çıktı.

Vahşet videosu yayınlandı

IŞİD dün iki Türk askerin yakılma anlarına ait olduğunu öne sürdüğü bir video ve fotoğraflar yayınlamıştı.