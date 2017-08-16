16 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
Tekirdağ’da ‘Erdoğan’a hakaret’ ve ‘PKK propagandası’yla suçlanan bir kişi gözaltında alındı.
Almanya’yla ilişkileri son dönemde iyiden iyiye bozulan Türkiye’de halen 11 Alman vatandaşının tutuklu olduğu bildirildi.
ABD’nin geçen yıla ilişkin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nda Türkiye’ye birçok eleştiri yöneltildi.
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’yle (FARC) olan savaşlarının sona erdiğini duyurdu.
CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, son haftalarda AKP’nin hedefe aldığı parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini ifade ederek “Genel başkanımızın arkasındayız. Milyonlar sokakta olacak” dedi.