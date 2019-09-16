16.6 milyon Ekvador vatandaşının kişisel verisi internete sızdı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da 16.6 milyon kişinin -nüfusun neredeyse tamamının- kişisel verileri internete sızdı.

Fotoğraf: Reuters

vpnMentor için çalışan ve büyük veri sızıntılarını ortaya çıkarmalarıyla ünlü iki güvenlik uzmanı Noam Rotem ve Ran Locar, ZDNet muhabiri Catalin Cimpanu ile birlikte Ekvador’daki milyonlarca kişinin toplam 18 GB’lık kişisel verisinin internete sızdığını ortaya çıkardı.

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Forbes’da yer alan habere göre 20.8 milyon kayıt ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde güvenli olmayan bir sürücü üzerinde bulundu. Verilerin Ekvador menşeli bir şirkete ait olduğu düşünülüyor. Novaestrat adlı Ekvador merkezli şirket veri analitiği, stratejik pazarlama ve yazılım geliştirme alanlarında hizmet veriyor.

İnternete sızan belgelerin kaynaklarının Ekvador hükümet kayıtları, Aeade adlı bir otomotiv derneği ve Ekvador ulusal bankalarından Biess’e ait veriler olduğu belirtildi. Sızan kişisel verilerden bazıları ise şöyle:

tam isim

cinsiyet

doğum tarihi

doğum yeri

ev adresi

email adresi

ev, iş ve cep telefonu

medeni hali

evlilik tarihi (varsa)

eğitim durumu

işverenin adı

işverenin yeri

işverenin vergi numarası

görevi

maaş bilgileri

işe başlama tarihi

işten çıkış tarihi

Ekvador bankasında hesabı olanların ise bunlara ek olarak ‘hesap durumu’, ‘ödemeler dengesi’, ‘finansman tutarı’, ‘kredi türü’ de sızan bilgiler arasında.

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Jullian Assange’a ve cumhurbaşkanına ait veri bile var

Güvenliği ihlal edilmiş olan veri tabanında tutuklanana kadar Britanya’daki Ekvador büyükelçiliği binasına sığınan WikiLeaks kurucusu Julian Assange’a ait veriler de var. ZDNet muhabiri Cimpanu konuya ilişkin vpnMentor’da yer alan açıklamasında, “Ülkenin cumhurbaşkanına ait kayıtlar bile bulduk. Öte yandan verilerin çoğu sıradan vatandaşlara, aile üyeleri – çocuk eş ve ebeveynlerine ait” ifadelerini kullandı.