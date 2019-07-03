Afrika ülkesi Madagaskar’da, ülkenin bağımsızlığını elde ettiği günün yıldönümü kutlamalarının yapıldığı stadyumda 16 kişi hayatını kaybetti.
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İklim değişikliği ‘rekor sıcaklık’ gibi ‘aşırı hava olayları’nı beş kat artırdı
Bilim insanları tarafından yeni yayınlanan çalışmalar son yıllarda Avrupa’da aşırı sıcaklar görülmesine yol açan ‘aşırı hava olayları’nın iklim değişikliği nedeniyle beş kat arttığını ortaya koydu.
KYK, Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanların kredi ve burslarını kesti
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), ODTÜ’de 10 Mayıs’ta düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrencilerin burs ve kredilerini kesti.
Rus denizaltısında yangın: 14 ölü
Rusya Donanması adına okyanus tabanında araştırma yapmakla görevlendirilmiş denizaltı aracı Batiskafta’da ülke karasuları içindeyken çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetti.
Bursa’da yapımı planlanan biyokütle santral projesine iptal kararı
Bursa 3’üncü İdare Mahkemesi’nce köylüler ile çevrecilerin Toprak Koruma Kurulu’nun onay kararına karşı açtığı davada, Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santrali projesinin iptaline karar verildi. Daha önce de Bursa 2’nci İdare Mahkemesi’nde açılan davadan iptal kararı çıkmıştı.
Çorlu faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri, çaresizce ‘adalet’ arıyor
Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de tehlike oluşturan demiryolu menfezinin altının, ‘yol bekçileri’nin işten çıkarılması yüzünden boşaldığının farkına varılmaması nedeniyle meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasıyla ilgili dava yarın başlıyor.