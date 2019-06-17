Zonguldak’tan Almanya’ya göç eden bir ailenin çocuğu futbolcu Mesut Özil, dün akşam, İstanbul’da, Boğaz’daki beş yıldızlı bir otelde 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe’yle hayatını birleştirdi. Düğün çok konuşuldu ancak İngiliz Premier Ligi takımlarından Arsenal’ın oyuncusu düğünden daha çok konuşulacak bir işe imza attı: Evlenmesi şerefine ihtiyaç sahibi 16 bin kişiye düğün yemeği verdi.